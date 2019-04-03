В Ингушетии силовики нагрянули к организаторам протеста: идут обыски и допросы

Сегодня утром в Ингушетии начались обыски у активистов протестных мартовских акций, передает местный новостной портал The Magas Times на своих страницах в соцсетях, информацию в «Фейсбуке» подтверждают жители республики, отмечая, что мобильный интернет в Ингушетии опять отключен.

По информации The Magas Times, Интернет в республике отсутствует с вечера 2 апреля. Рано утром силовики нагрянули домой к организаторам санкционированного митинга в Магасе, который прошел 26 марта. «Некоторые из лидеров доставлены на допрос», – говорится в сообщении.

Информацию об обысках на своей странице в «Фейсбуке» подтвердила журналистка Изабелла Евлоева. «Достоверно известно, что оцеплены и заблокированы улицы Ахмеда Погорова и Бараха Чемурзиева, – пишет она. – Самих активистов забрали на допрос. Кроме них, забрали также Багаудина Хаутиева, Зарифу Саутиеву и Мусу Мальсагова. Кроме этого, только что стало известно, что обыск проходит также у муфтия РИ Иссы Хамхоева. Не можем дозвониться до Ахмеда Барахоева и его родных, а также до Председателя Совета Тейпов – Малсага Ужахова».

«Теперь можно точно сказать, что в Ингушетии есть народная примета: «Отключили интернет? К беде», – резюмирует Евлоева.

Известный ингушский правозащитник, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ингушетии, глава организации «МАШР» Магомед Муцольгов на своей странице в соцсетях призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

«Не предпринимайте опрометчивых шагов, не устраивайте беспорядки, избегайте стихийных акций, – посоветовал он. – В данный момент мы проводим консультации, чтобы понять, как правильно поступить после необоснованных и незаконных репрессий со стороны власти, обысков и арестов силовыми структурами лидеров народного протеста Ингушетии. Главное сохранить спокойствие и не нарушать закон. Мы знаем, что незаменимых людей нет и весь народ Ингушетии посадить невозможно».

На официальных сайтах МВД, Росгвардии и СУ СКР по Ингушетии никакой информации об обысках и допросах нет.

В Ингушетии 26 марта прошел санкционированный митинг против внесения изменений в закон о референдуме. Акция была согласована до 18 часов, однако вечером люди отказались расходиться и всю ночь находились на площади в Магасе. Утром силовики предприняли несколько попыток разгона протестующих, однако в них полетели пластиковые бутылки и стулья. Между участниками акции и прибывшими, по словам митингующих, из других регионов сотрудниками Росгвардии, встал местный батальон ППС. Крупного столкновения удалось избежать. Через несколько часов протестующие согласились разойтись, решив подать уведомление на новый митинг через пять дней. Однако часть возмущенных жителей республики после этого перекрыла федеральную трассу. С ними вели переговоры организаторы митинга, убеждая прекратить несанкцированную акцию. В итоге люди разошлись. В Сети опубликованы видеоролики с места событий – там видно, что участники протеста сами убирают за собой мусор и приводят территорию около трассы в нормальный вид.

После этого стало известно о том, что батальон ППС расформирован, а 17 (по другой информации – 19) сотрудников уволены.

1 апреля, как сообщал «Новый День», глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава ушел в отставку. В тот же день СУ СКР по Ингушетии сообщило о расследовании уголовного дела, возбужденного по фактам нападения неизвестных лиц на сотрудников Росгвардии 27 марта.

Мартовские протесты стали продолжением осенних митингов, когда жители Ингушетии потребовали признать нелегитимным соглашение о границе с Чечней, которое подписали главы двух республик – Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. В числе требований была также отставка Евкурова и вынесение вопроса о границе на всенародный референдум. Участники митинга несколько суток стояли на площади в Магасе, однако добиться выполнения своих требований тогда им не удалось.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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