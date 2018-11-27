Новая граница: жители Ингушетии снова вышли на митинг в ожидании вердикта Конституционного суда РФ

Конституционный суд России приступил сегодня к рассмотрению ситуации с соглашением о новой границе между Чечней и Ингушетией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Назрани в это время вновь собирается массовый митинг жителей под лозунгами «Не согласен, не передам», «У нас три требования – земля, земля и еще раз земля», «Отстоим Республику».

«Митинг вот-вот начнется! Интернета снова нет. Люди собираются», – сообщила на своей странице в «Фейсбуке» журналистка Изабелла Евлоева. В комментариях жители Ингушетии подтверждают, что Интернет вновь отключен, некоторые жалуются, что «вообще связь отключена».

Ранее, во время первого массового митинга против новой административной границы, которая относит к Чечне, в частности, часть Сунженского района, Интернет отсутствовал несколько дней. Позднее участники митинга в соцсетях сообщили, что операторы «большой тройки» отключали Сеть по запросу спецслужб.

Заседание Конституционного суда под председательством Валерия Зорькина началось в 10:00. Там выступают противники и сторонники соглашения о границе, подписанного главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Один из представителей Ингушетии заявил, что ратификация документа в парламенте Республики проходила с большими нарушениями. В итоге группа депутатов из 11 человек написала заявления с просьбой провести внеочередное заседание парламента по вопросу о ратификации соглашения, поскольку, по их мнению, предыдущее голосование было сфабриковано. При этом, отметил выступающий, до голосования «активу Республики» было заявлено, что граница установлена так, что ни одного метра ингушской земли не переходит Чечне, и ни метра чеченской земли – Ингушетии. «Но когда наложили на карту реальную картину – оказалось, что фактически 34 га из Ингушетии перешло в состав Чеченской республики», – сообщил он.

Видеотрансляция на сайте суда осуществляется с перебоями, изображение постоянно зависает, жалуются пользователи «Фейсбука».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в администрации главы государства рассчитывают на решение проблемы в Конституционном суде России. «Следим, будем ждать решения Конституционного суда», – сказал Песков на просьбу прокомментировать запрос главы Ингушетии в КС РФ о соответствии основному закону РФ соглашения о границе с Чечней.

Примечательно, что 30 октября Конституционный суд (КС) Ингушетии признал незаконным соглашение о новой чечено-ингушской административной границе, и постановил, что необходим референдум.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.18

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