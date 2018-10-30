Новая чечено-ингушская граница признана незаконной

Конституционный суд (КС) Ингушетии признал незаконным закон о новой чечено-ингушской административной границе, соглашение которой подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, и постановил, что необходим референдум. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении на сайте ингушского КС.

Суд постановил признать «закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия».

Вместе с тем КС Ингушетии установил, что соглашение новой границе без его утверждения на референдуме в Ингушетии не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан республики.

Стоит отметить, что ранее Конституционный суд Ингушетии сразу подписания соглашения о границах сразу заявлял, что упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, а также другие вопросы административно-территориального устройства в республике решаются в соответствии с законами и с учетом мнения населения соответствующей территории. Уже тогда КС пришел к выводу, что соглашение о границах Чечни и Ингушетии может быть утверждено только по результатам референдума.

Как сообщал «Новый День», вызвавший резонанс документ о новых границах Ингушетии и Чечни был подписан 26 сентября главами двух республик, а полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников поприветствовал это соглашение, которое затем вызвало массовый протест в Магасе.

Позже в Пятигорске прошла встреча ингушской делегации с представителями администрации президента РФ. Судя по словам участников переговоров, в Кремле признали, что Соглашение о новых границах было подготовлено с нарушениями, но при этом подчеркнули, что не намерены давать ему «задний ход». В полпредстве посоветовали противникам договора обратиться в суд.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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