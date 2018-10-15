ДОКОНЦА. Участники митинга в Ингушетии не собираются расходиться

Участники митинга в Магасе не собираются расходиться до тех пор, пока не решится вопрос о границе Ингушетии с Чечней. Об этом участники протеста пишут в соцсетях с хэштегами #ДОКОНЦА и #ДАКАНЦА. Митинг проходит на площади перед зданием, где располагается телерадиокомпания «Ингушетия» – там уже появились пункты питания, переносные газовые плиты, столы и стулья.

Участники митинга сами готовят и развозят еду на машинах, передает «Интерфакс». Некоторые жители Магаса привозят еду из дома и делятся с протестующими и с дежурящими там полицейскими. Люди сами убирают за собой мусор и следят за порядком: по информации представителя Совета безопасности региона, до сих пор правоохранители не зафиксировали ни одного административного правонарушения.

Митинг санкционирован властями до 17 октября. В соцсетях участники акции протеста пишут, что надеются на то, что Соглашение о границе с Чечней будет аннулировано до этого времени.

«Это мирный митинг, организованный гражданами России, жителями Ингушетии, которые вышли, чтобы напомнить власти, что только народ – единственный источник власти в республике, – подчеркнул на своей странице в «Фейсбуке» председатель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев. – Это митинг людей, которые не согласны с действиями властей по отчуждению территории Ингушетии. Как только власть остановит процесс передачи земель и сядет за стол переговоров, организаторы остановят протестное движение и начнут работу исключительно в юридической плоскости. Однако до тех пор, пока региональная власть будет делать вид, что ничего не происходит, пока власть не обратит внимания на требование своего народа, мы будем продолжать этот акт гражданского протеста».

В соцсетях жители Ингушетии предлагают проводить в рамках митинга «концерты по вечерам с танцами и всякими ярмаркам, в конце концов старикам надо отдохнуть».

Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней подписали 26 сентября главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Ратификация документа в парламенте Ингушетии вылилась в скандал: часть депутатов заявила о фальсификации итогов голосования, после чего Конституционный суд Республики вынес решение о том, что подобные вопросы должны решаться исключительно на референдуме. 4 октября в Магасе началась массовая акция, участники которой потребовали пересмотра соглашение и ухода главы Ингушетии в отставку. Власти республики согласовали протест перед парламентом вплоть до 15 октября, позднее он был санкционирован до 17 октября.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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