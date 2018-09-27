Чечня и Ингушетия избавляются от постов на границе республик

Власти Ингушетии и Чечни, спустя 20 лет, заключили соглашение об установлении административных границ между регионами. Главы республик подписали соответствующий документ вечером 26 сентября.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, определение административных границ между республиками – историческое событие, которое не только укрепит дружбу между соседями, но и поспособствует экономическому развитию.

«Мы с главой республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым в присутствие полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова подписали документ, определяющий линию административной границы на всём её протяжении. До этого момента между двумя субъектами России не было юридически оформленной границы. Это давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа», – написал Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Он особо подчеркнул, что «обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами». «Теперь же открыта дорога и для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний. Я ответственно заявляю, что мы едины, сплоченны! Мы братья, мы вайнахский народ! Это должен учитывать, каждый, кому придёт в голову задеть честь, достоинство чеченского или ингушского народа», – заявил глава Чечни.

По данным «Интерфакса», сразу после подписания соглашения об административных границах, был снят пост, который стоял между ингушским селом Аршты и Бамутом (чеченская территория). Кроме того, убрали пост, который располагался вблизи сельского поселения Аки-Юрт (Ингушетия) со стороны Чечни. По данным агентства, в ближайшие дни посты со стороны Ингушетии также будут сняты, в итоге на внутренних дорогах между Чечней и Ингушетией для взаимного передвижения на обе территории не останется никаких преград.

Отметим, что в рамках подписанного соглашения, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Ингушетии будет передана часть Надтеречного района Чечни – горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чечне равносильную территорию на границе с Сунженским районом.

Как писал «Новый День», 25 и 26 сентября в ряде районов Ингушетии, прошли акции протеста против передачи земель Чечне. Так, 26 сентября в Сунже митинговать вышли около 50 человек, а в Магасе – несколько десятков человек. В результате в столицу республики были введены дополнительные подразделения силовиков, а въезд в Магас был перекрыт бетонными блоками.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 27.09.18

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