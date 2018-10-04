В Ингушетии силовики разгоняли массовый митинг автоматными очередями (ВИДЕО)

У здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который сегодня, 4 октября утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Как сообщает ВВС, чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.

Ингуши протестуют против обмена землями с Чечней. Сотни мужчин требовали от депутатов не утверждать новую границу. Когда к собравшимся вывели делегацию депутатов под охраной, началась потасовка и стрельба в воздух. В итоге народных избранников увели под многочисленные выстрелы и вопли толпы.

Акции протеста предшествовало заседание Народного собрания Ингушетии, в ходе которого в первом чтении был принят законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». На заседании присутствовали 25 депутатов, за законопроект проголосовали 17.

Решение было принято несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.

Как писал «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

В рамках подписанного соглашения, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Ингушетии будет передана часть Надтеречного района Чечни – горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чечне равносильную территорию на границе с Сунженским районом.

Напомним, что 25 и 26 сентября в ряде районов Ингушетии, прошли акции протеста против передачи земель Чечне. Так, 26 сентября в Сунже митинговать вышли около 50 человек, а в Магасе – несколько десятков человек. В результате в столицу республики были введены дополнительные подразделения силовиков, а въезд в Магас был перекрыт бетонными блоками.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 04.10.18

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