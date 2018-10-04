В Ингушетии силовики разгоняли массовый митинг автоматными очередями (ВИДЕО)

У здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который сегодня, 4 октября утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Как сообщает ВВС, чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.
Ингуши протестуют против обмена землями с Чечней. Сотни мужчин требовали от депутатов не утверждать новую границу. Когда к собравшимся вывели делегацию депутатов под охраной, началась потасовка и стрельба в воздух. В итоге народных избранников увели под многочисленные выстрелы и вопли толпы.
Акции протеста предшествовало заседание Народного собрания Ингушетии, в ходе которого в первом чтении был принят законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». На заседании присутствовали 25 депутатов, за законопроект проголосовали 17.
В Ингушетии силовики разгоняли массовый митинг автоматными очередями
Решение было принято несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.
Как писал «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
В рамках подписанного соглашения, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Ингушетии будет передана часть Надтеречного района Чечни – горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чечне равносильную территорию на границе с Сунженским районом.
Напомним, что 25 и 26 сентября в ряде районов Ингушетии, прошли акции протеста против передачи земель Чечне. Так, 26 сентября в Сунже митинговать вышли около 50 человек, а в Магасе – несколько десятков человек. В результате в столицу республики были введены дополнительные подразделения силовиков, а въезд в Магас был перекрыт бетонными блоками.
Магас, Иван Гридин
Магас. Другие новости 04.10.18
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