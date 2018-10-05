«Кавказская бомба»: конфликт Ингушетии и Чечни грозит снова взорвать Россию

Кризисная ситуация в Ингушетии, где продолжаются массовые протесты против передачи части республиканских земель Чечне, может оказаться прямой угрозой для государственной стабильности всей страны. По оценке наблюдателей, главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров выбрали крайне неподходящий момент для решения давшего территориального спора, который является очень болезненным для жителей обеих республик.

Не исключено, что ситуация может накалиться до той степени, когда будет применено оружие. Как считают эксперты, в этом случае власть может либо уступить – но этот вариант она может рассматривать как не очень хороший пример для решения подобного рода конфликтов, либо применить силу. Если будет выбран последний вариант, то последствия могут быть весьма негативными для всей страны, а республики рискуют оказаться в состоянии гражданской войны.

Сегодня, как пишут пользователи в соцсетях, тысячи жителей Ингушетии собрались на молитву на площади в столице республики. «Магас, джума-намаз, в городе собрались тысячи жителей Ингушетии. Это не митинг и даже не майдан, это объединение ингушского народа», – отметил Malik Butayrin на своей странице в «Фейсбуке».

Другой блогер, Борис Кадзоев, в свою очередь, пишет, что по его информации, в Ингушетию из других регионов стягивают силовиков «для подавления якобы беспорядков». «Посмотрите на фото, у нас нет никаких беспорядков, иначе наши органы правопорядка, их бы пресекли сами», – отмечает он.

Журналист Изабелла Евлоева, находящаяся на месте событий, сообщила РИА «Новый День», что в центре Магаса основная часть собравшихся остается на местах. «Люди требуют отмены Договора о передаче земли Суржского района Ингушетии Чечне. Еще одно требование – это отставка Евкурова и роспуск депутатов народного собрания», – сообщила она и подчеркнула, что «акция очень мирная».

При этом, по ее словам, митинг объявлен бессрочным. «Для людей создаются все условия, есть горячее питание. На улице холодно, приносят пледы. Время от времени выступают спикеры, звучат различные лозунги», – уточнила Евлоева и добавила, что сотрудники правоохранительных органов не задерживают собравшихся.

Стоит отметить, что в Сети появился скан некоего документа, согласно которому часть депутатов высказалась против Соглашения о границе. В документе значатся фамилии 15 депутатов, напротив восьми из них стоят подписи. Подлинность документа не подтверждена. При этом на официальном сайте парламента Ингушетии сказано, что «из 25 присутствовавших депутатов 17 проголосовало за ратификацию, трое были против, остальные воздержались».

Магас – Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Фото из Facebook Malik Butayrin

Москва. Другие новости 05.10.18

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