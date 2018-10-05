Депутаты парламента Ингушетии подали заявления в Следственный комитет и прокуратуру, заявив о фальсификации результатов голосования 4 октября, когда было утверждено Соглашение об установлении новой административной границы между Чечней и Ингушетией. При этом ингушский Конституционный суд дал заключение, что республиканский парламент вообще не имеет права одобрять это соглашение – требуется референдум.

О публичном заявлении народных избранников говорится на странице в «Фейсбук», популярной в соцсетях группы The Magas Times. «Депутаты Аюп Оздоев и Закри Мамилов приехали к людям и сообщили, что ведут работу по вопросу фальсифицированной ратификации соглашения, – отмечается в сообщении. – Депутатами подано заявление в Следственный комитет РИ (Республики Ингушетия), РФ и прокуратуру по факту фальсификации итогов голосования по законопроекту об установлении границ. Люди не расходятся и собираются ещё больше, на Родину приезжают из других городов России».

Опубликован также фрагмент видео с выступлением депутата парламента Ингушетии Закри Мамилова на площади в Магасе. В ролике выступающий говорит о том, что предыдущее заседание и итоги голосования надо отменить, поскольку там было допущено много нарушений.

Кроме того, на странице «Общегражданский форум Ингушетии» опубликован дополненный список депутатов, которые заявили о том, что отдали голоса против ратификации соглашения. Сейчас в списке значится 16 человек и стоит 13 подписей.

В то же время Конституционный Суд (КС) Ингушетия заявил, что «рассматриваемый законопроект не подлежит рассмотрению Народным Собранием Республики Ингушетия», поскольку «соглашение может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия».

Митинг в столице Ингушетии объявлен бессрочным, он продолжается второй день.

Участники акции протеста требуют отставки президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и роспуска республиканского парламента.

Ранее было официально объявлено, что из 25 присутствовавших на заседании депутатов 17 проголосовало за ратификацию Соглашения о границе с Чечней, трое были против, остальные воздержались – эта информация до сих пор размещена на официальном портале парламента Ингушетии.

Как сообщал «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который, как изначально сообщалось, утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.

Решение было принято несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.

Магас, Татьяна Дорофеева

Политика. Другие новости 05.10.18

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