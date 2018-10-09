В Москве возбудили дело о хищении у Минобороны почти 190 млн рублей

В Москве по материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, преступление было выявлено в ходе проверки 31-го государственного проектного института специального строительства.

Установлено, что в 2012-2013 гг. ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн рублей. При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило.

В то же время должностные лица АО «31 ГПИСС» не приняли меры по своевременному истребованию неотработанных авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание. Материалы проверки военный прокурор направил в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.18

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