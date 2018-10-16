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Вторник, 16 октября 2018, 17:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

У берегов Испании выбросило на скалы яхту депутата омского Заксобрания

Скриншот видео на YouTube

Яхту «Сила Сибири», принадлежащая депутату омского Заксобрания Валерию Кокорину, прибило к берегу у испанского города Пальма-де-Майорка. По предварительным данным, судно получило незначительные повреждения.

Об инциденте сообщила испанская газета La Vanguardia. Издание опубликовало видео, в котором яхту прибивает к скалам во время шторма. Судно сильно раскачивает, впрочем, затопления, по всей видимости, не произошло. В этот момент на яхте находились два человека, затем они сошли на берег.

«Сила Сибири» – роскошная парусная яхта, построенная в 2011 году. Длина судна – 32 метра, четыре каюты рассчитаны на проживание 10 человек. Валерий Кокорин купил «Силу Сибири» за 1,6 млн евро.

Планируется, что в 2020 году яхта отравится в кругосветное плавание по следам первооткрывателей Антарктиды Беллинсгаузена и Лазарева. Однако в последние два года судно в основном ходит по Средиземному морю, что мало походит на подготовку для экспедиции в Антарктиду, пишут испанские СМИ.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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