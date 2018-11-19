В Ростове-на-Дону пенсионерку подозревают в убийстве трех родственников

Сегодня, 17 ноября, в одной из квартир в доме на улице Портовой в Ростове-на-Дону были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе СКР, убиты: 81-летний мужчина, 36-летняя женщина и ее 8-летний сын.

По подозрению в убийстве задержана 71-летняя жительница Ростова-на-Дону. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (пп.«а, в, д» ч.2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, потерпевшие и подозреваемая являлись родственниками и проживали в одной квартире. Мотивом преступления явились длительные неприязненные отношения на бытовой почве.

В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 19.11.18

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