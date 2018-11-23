В деле о хищении в резиденции Путина появилось еще два десятка объектов

Руководство компании «Балтстрой», а также связанные с ним предприниматели похищали бюджетные деньги, выделенные на строительство и реставрацию объектов госохраны, по меньшей мере с 2007 года. Хищения совершались, в частности, при работах на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие.

В распоряжении РБК оказались четыре протокола допросов замглавы компании «Климат проф» Бориса Мальцева. Их подлинность подтвердил собеседник, осведомленный о ходе следствия по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России «Ново-Огарево», ущерб от которых оценили в 1,5 млрд рублей.

Из показаний Мальцева следует, что хищения происходили как минимум на 17 объектах, которые строились и ремонтировались в основном по заказу Федеральной службы охраны и Минкульта. Как рассказал Мальцев, цены за работы и материалы на этих объектах были завышены, а субподрядчики должны были передать «Балтстрою» откаты в размере до 50% от стоимости проекта.

По словам Мальцева, «Климат проф», которая занималась установками систем вентиляции и отопления, по договоренности с «Балтстроем» завышала цены на свои услуги от 200 до 1000%, чтобы заложить в смету сумму откатов компании. Работники «Климат профа» составляли подложные документы, рассказал бизнесмен.

Как писал «Новый День», больше года назад суд арестовал гендиректора «Балстроя» Дмитрия Сергеева по делу о хищении выделенных на строительство резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево средств. Сергеева обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Помимо Сергеева под стражу поместили главу подведомственного ФСО учреждения «АТЭКС» Андрея Каминова, топ-менеджеров «Балтстроя» Дмитрия Торчинского и Станислава Кюнера и еще несколько фигурантов дела.

Москва, Иван Гридин

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