NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 21.03.17

Главу структуры ФСО задержали по делу об особо крупном мошенничестве / При строительстве резиденции Путина

Главу структуры ФСО задержали по делу об особо крупном мошенничестве При строительстве резиденции Путина

Сотрудники СКР и ФСБ России днем 21 марта проводят обыски у руководителя федерального ГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) РФ петербуржца Андрея Каминова. Оперативные мероприятия проходят одновременно в Санкт-Петербурге и Москве. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Огарево, пишет «». Каминов задержан и доставлен в СКР.

По данным издания, уголовное дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков следователи возбудили по нескольким эпизодам «мошенничества в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). В деле исследуется строительство так называемого «Объекта №53» ФСО России, где, по версии следствия, были похищены деньги.

Отмечается, что данный объект включает в себя двухэтажный дом приемов, со спортзалом, гостиницей и прочими инфраструктурными сооружениями. Он является официальной резиденцией президента Владимира Путина в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей. Издание утверждает, что дело Каминова ведет тот же следователь, который занимается делом арестованного миллиардера, главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде. Издание допускает, что именно его показания могли лечь в основу дела в отношении Каминова.

Как писал «Новый День», Михальченко обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу РФ алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей (ч.3 ст.200.2 УК РФ). Ему и сообщникам инкриминируется организация незаконного провоза через таможенную границу РФ крупной партии элитного алкоголя, в том числе коньяка «Курвуазье» 1912 года.

Как напоминает РБК, ФГУП «Атэкс» после 2011 года был крупнейшим подрядчиком службы охраны на Кавказе. На долю предприятия пришлось чуть больше половины от всех тендеров – 9,3 млрд рублей. Компании достались семь из десяти закупок с наибольшей стоимостью: «строительство государственной дачи №4», «строительство физкультурно-оздоровительного комплекса», «реконструкция главного дома на объекте ФСО России «Бочаров Ручей», строительно-монтажные работы по объекту: «обустройство береговой территории со строительством домов пребывания и строительством ограждения», «строительство пресс-центра», «реконструкция набережной» и поставка радиолокационных комплексов и систем охранной сигнализации.

Москва – Санкт-Петербург, Иван Гридин

Москва – Санкт-Петербург. Другие новости 21.03.17

Украина избавляется от конкурентов по «Евровидению», прикрываясь Крымом. / В Егорьевске полиция изъяла 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. / В Кургане задержали пенсионера с героином.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter