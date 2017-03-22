В деле о хищениях при строительстве резиденции Путина – новые фигуранты / Пропало несколько десятков миллионов рублей

Публикации за 22.03.17

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели серию обысков в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, силовики задержали шесть подозреваемых, в том числе руководитель ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова и гендиректора ООО «Стройфасад» Станислава Кюнера. Их доставили на допрос в центральное здание СКР в Техническом переулке. Их подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции в резиденции президента России в Ново-Огарево (объект N53), проводившихся в 2012-2015 годах.

Как пишет «Коммерсантъ», из материалов дела следует, что в декабре 2012 года Федеральная служба охраны заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,7 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений, а также на осуществление авторского надзора за работами на этом объекте.

Каминов привлек к строительству по договорам субподряда несколько компаний, в том числе «Стройфасад», принадлежащий его знакомому Кюнеру. Строительство объектов ФСО должно было закончится в ноябре 2014 года. По контракту ФСО перечислила строителям в качестве аванса 45% от стоимости объекта – 2,6 млрд рублей. И, несмотря на допсоглашения, по которым окончание работ в Ново-Огарево неоднократно переносилось, «Атэкс» и «Стройфасад» так и не смогли уложиться в окончательно установленные сроки – до 31 марта 2015 года.

Издание отмечает, что в ходе предварительного следствия установлено, что часть из выделенных на работы средств (речь, по предварительным данным, идет о нескольких десятках миллионов) была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована Каминовым, Кюнером и их предполагаемыми сообщниками по их усмотрению. В свою очередь, ФСО через Арбитражный суд Москвы за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту взыскала в виде неустойки с ФГУП «Атэкс» 77 млн рублей.

По данным источников газеты, допрос подозреваемых по делу о хищениях продолжался до позднего вечера. Не исключено, что уже сегодня им могут предъявить официальные обвинения и ГСУ СКР обратится в Басманный райсуд с ходатайствами об арестах.

Также отмечается, что в уголовном деле может оказаться несколько эпизодов. Во всяком случае, отмечает издание, нарушения были выявлены и при исполнении «Атэксом» других не менее важных госконтрактов. В частности, ФСО взыскала неустойку в 2,1 млн рублей с компании «Атэкс» по госконтракту на строительство и реконструкцию в 2012-2014 годах другой резиденции президента «Русь» («Завидово»), где объем невыполненных работ превысил 138 млн рублей. Финансовые претензии к ФГУПу были предъявлены и при строительстве здания академии ФСО в Орле. Сумма контракта составила 46,5 млн рублей, а объект должен был быть сдан в эксплуатацию к концу декабря 2011 годка. По версии ФСО, «Атэкс» нарушил сроки сдачи на 750 дней. Федеральная служба через суд пыталась взыскать с подрядчика неустойку в размере 9,6 млн рублей, однако в иске было отказано на основании того, что ФСО не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.

Следует отметить, что по махинациям при строительстве академии уголовное дело уже возбуждалось полицией Москвы. По версии следствия, Александр Москвин, гендиректор компании «Реммостстрой», заканчивавшей возведение объекта, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК) 13,5 млн рублей из 315 млн рублей, выделенных на академию. Сам предприниматель вину не признает.

По данным ряда СМИ, задержание Каминова и Кюнера может быть связано с расследованием уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняемым проходят известный бизнесмен, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников. Их арест состоялся в марте прошлого года. Следует отметить, что Андрей Каминов до назначения его на пост начальника ФГУПа работал в нескольких компаниях, связанных с холдингом «Форум» и был лично знаком с Михальченко. Расследованием обоих уголовных дел занимается один следователь.

Впрочем, издание отмечает, что по словам адвоката Дмитрия Михальченко Кирилла Яшенкова, бизнесмен не давал каких-либо показаний против Андрея Каминова. «Вопросов моему подзащитному по делу главы «Атэкса» не задавалось вообще. В отношении Андрея Каминова Дмитрий Михальченко в принципе никаких показаний не давал, и уж тем более таких, чтобы на их основании можно было кого-то привлечь к уголовной ответственности», – отметил Яшенков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.17

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