В Томской области упал вертолет с двумя десятками вахтовиков, есть пострадавшие

Сегодня в Томской области произошло крупное авиаЧП: по предварительной информации, около 13:40 по местному времени вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе посадочной площадки г.Кедровый. Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств ЧП.

В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно следовало маршрутом Парабель – Кедровый, на борту находилось 3 члена экипажа и 22 пассажира. После жесткой посадки вертолета двоим оказана медицинская помощь. По данным СКР, в результате жесткой посадки вертолет завалился на бок, имеется четверо пострадавших, которые госпитализированы.

«Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Томской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации прокуратуры, вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка». По сведениям Следственного комитета, который также организовал проверку, это воздушное судно авиакомпании «Авиа-Сибирь».

Ведется расследование.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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