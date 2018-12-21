российское информационное агентство 18+

Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 декабря 2018, 16:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение в Африке

Фото из архива

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК). На его борту, по предварительным данным, находились 23 человека, включая трех российских пилотов. Имена летчиков и их судьба пока неизвестны.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 20 декабря, в 35-40 километрах от аэропорта столицы ДРК Киншасы. По данным зарубежных СМИ, самолет Ан-26 1984 года выпуска, принадлежащий авиакомпании компании GomAir, перестал выходить на связь с диспетчерами накануне вечером.

Посол России в ДРК Алексей Сентебов сообщил в комментарии РИА «Новости», что на борту транспортного самолета, по неподтвержденной информации, находились 23 человека, среди них три члена экипажа с гражданством России.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Дипломат отметил, что точное место катастрофы пока неизвестно, как и неизвестны имена и судьба российских пилотов.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения Ан-26 стали 6 человек.

Киншаса, служба информации РИА «Новый День»

Киншаса. Другие новости 21.12.18

В Махачкале найдено тело советника премьера Дагестана. / В Челябинске обнаружили водителя маршрутки, не имеющего прав. / ФАС пожурила «Аэрофлот» из-за цен на билеты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Авиакатастрофы

В Томской области упал вертолет с двумя десятками вахтовиков, есть пострадавшие

Версия о вине Boeing в крушении лайнера у берегов Индонезии нашла подтверждение

У берегов Индонезии обнаружили фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

В Индонезии нашли место крушения новейшего Boeing 737 MAX 8

Найдены обломки разбившегося учебного самолета Л-39. Экипаж пока не обнаружен

Летчик загоревшегося МиГ-29 попал в реанимацию

Крушение МиГ-29 в Подмосковье: новые подробности

ЧП в Подмосковье: разбился истребитель МиГ-29

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,

Новости партнеров