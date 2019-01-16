В Сербии схвачен готовивший покушение на Путина исламист

Сербские силовики задержали приверженца запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», подозреваемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина во время его визита в Белград, сообщают местные СМИ.

Правоохранители схватили исламского радикала в поселке Поток вблиз города Нови-Пазар. По информации издания «Правда», 21-летний Армин Алибашич привлек внимание стражей правопорядка рюкзаком. Полицейские остановили его и проверили ранец. В нем была найдена винтовка с оптическим прицелом.

После этого сотрудники сил безопасности провели в квартире подозреваемого обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты оружие, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также необходимое для этого оборудование, сообщило издание alo.rs со ссылкой на источник в полиции. Кроме того, в доме боевика были найдены флаг ИГ (запрещена в РФ) и агитационные материалы террористов.

По информации источников в силовых структурах республики, которую приводят сербские СМИ, задержанный планировал нападение на российского президента 17 января – в день прилета Путина в Белград. Они объясняют мотив исламиста тем, что «Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия ведет против ИГ (запрещена в РФ)». Между тем правоохранители официально не комментируют эту информацию.

В настоящее время экстремист находится под арестом. Спецслужбы выясняют, действовал ли радикал один или у него были сообщники.

Ранее сербские власти сообщали, что в ходе визита президента РФ в Сербию будут подписаны семь соглашений о сотрудничестве в сфере инноваций и развития информационных технологий. Кроме того, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в энергетике, торговле и сельском хозяйстве.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.01.19

Больше не нужна: власти РФ отдали львовскую антифашистку на съедение СБУ. / В благовещенском приюте для животных нашли полсотни трупов собак. / Тюменский чиновник упал на самолете в озеро из-за облаков в воде. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»