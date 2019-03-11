В Ижевске поймали врача-наркодилера с 3 кг «синтетики»

В Удмуртии полицейские задержали врача-терапевта по подозрению в покушении на сбыт 3 кг наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, информацию о причастности 24-летней жительницы Ижевска, врача одной из городских больниц, к сбыту запрещенных веществ получили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Силовики провели обыск в арендованной подозреваемой квартире, расположенной в Устиновском районе Ижевска, в ходе которого они обнаружили приготовленные к сбыту наркотические средства синтетического происхождения общей массой почти 3 кг.

Фото: МВД по Удмуртии

Полицейские установили, что задержанная является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Ижевске межрегиональных курьеров – двоих уроженцев Пермского края 1997 года рождения.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ижевск, Иван Гридин

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