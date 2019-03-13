В Самарской области предотвратили теракт

В Самарской области в ходе спецоперации сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника одной из международных террористических группировок, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По данным ведомства, силовики провели спецоперацию в ночь на 13 марта после получения информации о нахождении в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области вооруженного человека, планирующий устроить теракт. Сотрудники спецслужбы предложили ему сдаться, но бандит начал стрелять по ним и применил боевую гранату. Ответным огнем злоумышленник был убит. В доме, где он прятался, было найдено оружие, боеприпасы и готовая к применению самодельная бомба.

Личность преступника предварительно установлена, но не разглашается. Сторонником какой именно террористической организации был убитый, в НАК не уточнили. По его информации, злоумышленник поддерживал связь с бандитами, находящимися за границей, и планировал подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей.

Пострадавших во время спецоперации нет. В настоящее время устанавливаются возможные сообщники преступника.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 13.03.19

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