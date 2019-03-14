На Ставрополье убили боевиков, планировавших теракт

Силовики уничтожили на Ставрополье двух боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Спецоперация была проведена в ночь на 14 марта в Шпаковском районе.

По информации ведомства, сотрудники ФСБ получили информацию о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле вблизи хутора Балки. При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль люди, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматов, применили гранату и попытались сбежать. Ответным огнем двое злоумышленников были убиты. Их личности установлены. Они оказались уроженцами Волгоградской области и прибыли в Ставропольский край для совершения теракта.

На месте происшествия изъято оружие, боеприпасы и граната.

Фото: НАК

Сейчас силовики выясняют, были ли у бандитов сообщники.

Накануне НАК отчитался о предотвращении теракта в Самарской области. В ходе спецоперации в селе Екатериновка Безенчукского района был ликвидирован вооруженный сторонник одной из международных террористических группировок, прятавшийся в одном из частных домов. По данным спецслужб, он планировал устроить теракт.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 14.03.19

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