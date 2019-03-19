В Казахстане 40 школьников попали в больницу из-за утечки газа

В Казахстане 45 человек, в том числе 41 ребенок обратились к медикам с симптомами отравления. Причиной ЧП стала утечка природного газа на распределительной подстанции.

По данным комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики, сообщение об отравлении школьников поступило в Шымкенте. Детей госпитализировали с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания.

«Итого 45 человек поступили с легкой степенью тяжести, 41 – это школьники, четверо – взрослые. После проведения комплекса детоксикационной терапии, оказания психологической помощи родителям, дети были выписаны. На данный момент в больнице детей нет», – сообщил глава комитета Жандарбек Бекшин.

По предварительным данным, причиной отравления стала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находится неподалеку от школы. В настоящее время авария на подстанции устранена. Контрольные тесты не выявили вредных веществ на территории образовательного учреждения.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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