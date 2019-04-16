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Вторник, 16 апреля 2019, 13:34 мск

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Российского военного уволили из армии за употребление наркотиков в Сирии

Старший лейтенант Марат Боярчуков был уволен из вооруженных сил России за употребление наркотиков в Сирии. Он служил в военной полиции, которая занимается борьбой с преступностью и правонарушениями среди военнослужащих.

По данным газеты «Коммерсант», Боярчукова уличили в употреблении наркотиков весной прошлого года. Он пропустил построение личного состава на территории аэродрома Хмеймим. Комендант заметил неадекватное поведение бойца и отправил его к врачу. Экспресс-тест показал, что Боярчуков принимал наркотики, в его личных вещах нашли вещество массой 13,94 грамма. Было установлено, что офицер курил смесь гашиша и табака, содержащую каннабиноиды конопли.

Сам Боярчуков в беседе с командованием рассказал, что систематически употреблял наркотики. Аттестационная комиссия части рекомендовала уволить военнослужащего, в ноябре был подписан приказ командующего войсками Южного военного округа.

Однако сам экс-офицер попытался обжаловать свое увольнение. Он пояснил, что давал письменные объяснения в состоянии сильного душевного волнения, причиной которого стало длительное пребывание на войне, а также переживания за личный состав взвода. Боярчуков указывал на лабораторные исследования в грозненской клинике, которые показали, что в его крови не было наркотиков. Впрочем, суд счел доводы офицера неубедительными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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