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Четверг, 18 апреля 2019, 11:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Караганде мужчина взял в заложники дочь из-за неверной жены

Житель Караганды взял в заложники двухлетнюю дочь. Ребенка освободили силовики. Мужчина объяснил, что хотел добиться верности от своей жены.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 34-летний мужчина удерживал в заложниках свою двухлетнюю дочь. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, освободили ребенка. Задержанный был доставлен в полицию.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 261 (захват заложника, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК Казахстана.

Как объяснил сам задержанный, он заподозрил свою супругу в измене, поэтому и взял в заложники ребенка. Он требовал предоставить машину, чтобы доехать до мечети, где жена должна была поклясться в супружеской верности, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Возле мечети его и задержали.

Караганда, Служба информации РИА «Новый День»

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