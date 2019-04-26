Из Марокко экстрадировали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Власти Марокко выдали России уроженца Дагестана, которого обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях. Боевик воевал на стороне запрещенных в РФ террористической организации «Исламское государство».

По данным Генпрокуратуры, Рамазан Саламов вступил в ряды террористов в 2016 году. Правоохранители пытались арестовать подозреваемого, но он скрылся. Тогда Саламова объявили в международный розыск.

Его задержали на территории Королевства Марокко. В августе 2018 года в Министерство юстиции Марокко был отправлен запрос на экстрадицию задержанного для привлечения к уголовной ответственности.

Саламов был боевиком запрещенной в России группировки «Исламское государство» и воевал на стороне террористов в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Рабат, Служба информации РИА «Новый День»

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