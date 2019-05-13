Двух женщин осудили за покупку таблеток для похудения

В Оренбургской области две женщины признаны виновными в контрабанде запрещенных веществ. Они заказали таблетки для снижения веса, которые содержали сибутрамин.

Обвиняемые заказали таблетки для похудения через интернет. Препарат пришел из Казахстана. Следствие установило, что женщины знали о запрещенном веществе в составе товара, который покупали.

«При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из незаконного оборота», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Женщин осудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через Границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

Суд приговорил обвиняемых с полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 13.05.19

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