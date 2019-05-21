Ростовского вице-губернатора задержали по делу о нарушениях при строительстве стадиона к ЧМ-2018

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш был задержан правоохранителями. В рабочем кабинете и дома у чиновника прошли обыски. По данным источников, Сидаш может быть причастен к делу о нарушениях при строительстве «Ростов Арены», фигурантом которого является бывший министр строительства региона.

«Сидаш был задержан сегодня утром у него дома по делу бывшего министра строительства области Николая Безуглова», – сказал собеседник 161.RU в правоохранительных органах. По словам источника, в рабочем кабинете и дома у вице-губернатора прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли ценности и деньги.

Как сообщает телеграм-канал «Выстрел в голову», в отношении Сидаша возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Установлено, что чиновник указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.

Безуглов был задержан в конце марта, также фигурантом этого дела является директор «Ростовоблстройзаказчика» Сергей Мищенко. Компания была подрядчиком работ на стадионе «Ростов Арена», она поставила песок более низкого качества, чем было заявлено в документах. Разница стоимости между проектным и фактически примененным материалом составила около 223 млн рублей.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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