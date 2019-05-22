В Италии разбился автобус с российскими туристами. Дипломаты выехали в больницу (ФОТО)

В Италии в аварию попал автобус с российскими туристами, сообщает газета Corriere della Sera. В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб, еще 10 ранены. По данным издания, в туристическом автобусе находились не менее 50 человек. Автобус следовал из Монтекатини.

Издание пишет, что авария произошла утром в начале десятого часа на трассе Сиенна – Флоренция в районе города Бадессэ. Двухэтажный автобус по неизвестной пока причине пробил ограждение на дороге и слетел со склона. Дальнейшее скатывание автобуса предотвратили деревья.

Газета называет возможной причиной ДТП мокрый асфальт: ночью в районе аварии прошли дожди. Водитель автобус, вероятно, не справился с управлением на влажной дороге. Также еще возможной причиной аварии могла явиться техническая неисправность автобуса. Нельзя исключить и того, что водитель вылетел с трассы, избегая столкновения со встречным транспортом.

По данным итальянских СМИ, в результате ДТП погибла 40-летняя женщина – гид в туристической группе. Еще 15 человек, указывает Corriere della Sera, получили различные ранения.

Сейчас на месте ДТП работают спасатели и медики.

Автобус пытаются поднять при помощи тяжелого автокрана. Отмечается, что некоторые пассажиры остаются заблокированными в искореженном автобусе. Раненых эвакуируют на вертолете.

В посольстве России в Италии, ссылаясь на Департамент гражданской защиты Италии, сообщили, что в автобусе находились около 60 туристов, предположительно граждан России. В результате аварии один человек погиб, еще 10 пострадали, отметили в дипмиссии, передает ТАСС. В настоящее время на место аварии выехали дипломаты, чтобы выяснить гражданство пострадавших и проверить всю поступившую информацию.

Пострадавшие госпитализированы. Позже стало известно, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, еще состояние четверых пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным пресс-атташе посольства РФ в Италии, раненые доставлены в больницу Сиенны. Туда выехали представители дипмиссии.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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