Прокуратура нашла вероятного виновника ДТП с автобусом в Италии

Причиной ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии могла стать беспечность водителя. По данным полиции, водитель, вероятно, отвлекся от дороги, сообщают итальянские СМИ. Прокуратура начала расследование в отношении мужчины и собирается изъять его телефон. Накануне водителя допросили.

Прокуратура Сиены подозревает водителя в совершении дорожной аварии и нанесении вреда здоровью пассажирам. Сданные им анализы на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители намерены изъять телефон водителя.

Как сообщал «Новый День», ДТП случилось утром 22 мая в Тоскане на трассе Сиена – Флоренция. Автобус с почти 60 туристами из постсоветских стран направлялся из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию. Машина слетела со склона и перевернулась. Деревья, на которые упал автобус, смягчили падение и тем самым обошлось без более серьезных последствий. По уточненным данным посольства РФ в Италии, в результате аварии погибла 40-летняя россиянка, по данным СМИ, гид туристической группы. Еще 19 российских граждан получили травмы. В основном у них легкие повреждения. Пострадавшие были направлены в две больницы Сиены.

Всего в аварии пострадали 37 человек. Известно, что среди пострадавших в ДТП – 9 граждан Казахстана, пятеро из них находятся в больнице. В автобусе, помимо россиян и казахстанцев, находились граждане Армении, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии, Молдавии и Израиля.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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