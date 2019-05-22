В РСТ рассказали о пострадавших в ДТП в Италии туристах. «Ждем информацию от полиции»

Попавший в ДТП в Италии автобус с туристами был зафрахтован итальянским туроператором Europe Voyage («Европа Вояж»). В нем не было организованных туристов из России. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает bfm.ru. Она допустила, что пострадавшие в аварии туристы не являются гражданами России. По ее словам, предположительно, они граждане других постсоветских стран.

Тюрина добавила, что Europe Voyage работает со многими туроператорами РФ и стран СНГ. Компания специализируется на организации сборных автобусных туров и экскурсий. Представитель РСТ указала, что ни один крупный российский туроператор не объявил о том, что в автобусе были его туристы. По ее словам, есть вероятность того, что в нем была сборная группа индивидуальных туристов, купивших экскурсии в уличных агентствах.

Тюрина при этом подчеркнула, что пока достоверно неизвестно, что в аварии пострадали именно российские туристы. Она предложила дождаться официальной информации из полиции Италии и МИДа России.

ДТП случилось утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция. По данным итальянских СМИ, водитель по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего автобус слетел со склона и перевернулся. В автобусе находилось около 60 туристов, предположительно, россиян. В результате аварии погибла женщина-гид. Еще, по разным данным, от 10 до 25 человек, пострадали, все они были доставлены в больницу Сиены. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Посольство России в Италии располагает данными итальянских спасателей о том, что в аварии пострадали 10 человек и один погиб. В настоящее время сотрудники дипмиссии проверяют полученную информацию. Они выехали в больницу Сиены.

Позже появилась информация о том, что в разбившемся автобусе были туристы из Грузии, Армении и Казахстана.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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