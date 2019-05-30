В Кабардино-Балкарии схватили банду полицейских во главе с замначальника УГИБДД

В Кабардино-Балкарии задержали банду полицейских во главе с замначальника регионального управления ГИБДД. Правоохранителей подозревают в получении взятки в размере более 40 млн рублей. Фигурантами уголовных дел стали 13 человек, 12 из них задержаны. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с 2017-го по 2018 годы сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии получили взятку за то, что покрывали незаконную перевозку спиртосодержащей продукции на территории республики. По предварительным данным, за свои «услуги» правоохранители получили не менее 42 млн рублей.

Преступным сообществом из 13 человек руководил замначальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии. Силовики задержали 12 подозреваемых, еще один находится в розыске. Все они являются действующими или бывшими сотрудниками отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский», а также сотрудников ГИБДД. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ходе следственных действий проведены 30 обысков в служебных помещениях и в домах фигурантов и других лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.

Нальчик, служба информации РИА «Новый День»

Нальчик. Другие новости 30.05.19

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