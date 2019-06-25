В Казахстане растет число жертв и пострадавших в результате пожара на арсенале

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на складе на юге Казахстана выросло до двух человек, сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин. «Один гражданский и один военнослужащий (погибли – прим. ред.)», – сказал он на заседании правительства.

По последним данным, пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали. По словам министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, 15 человек из числа пострадавших в результате взрывов на военном складе в городе Арысь на юге страны, находятся в реанимации.

Стоит отметить, что ликвидация пожара на складе боеприпасов затрудняется из-за продолжающихся взрывов, рассказали в пресс-службе МВД. По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, на место происшествия для эвакуации населения и обеспечения порядка было направлено более 1,2 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, на данный момент из зоны ЧС вывезли более 2,8 тыс. местных жителей, еще 39 тыс. выехали самостоятельно.

В городе пожарным удалось локализовать горение в 19 жилых домах и 14 природных возгораний.

Как писал «Новый День», 24 июня на одном из арсеналов в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС и тотальную эвакуацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих».

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 25.06.19

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