В Казахстане после взрыва на военных складах эвакуируют город

В городе Арыси Туркестанского района в Казахстане проходит эвакуация людей. Причиной стал взрыв на территории воинской части, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

В Казахстане после взрыва в военной части эвакуируют город

По данным Tengri News, взрыв произошел в воинской части №44856 в 09:20 (05:20 мск), на месте взрыва работают 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента.

В больницы региона поступили 16 человек. «По сообщению областного управления здравоохранения, на это время в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших лёгкой и средней степеней тяжести», – написал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в Facebook. Он также отметил, что один из пострадавших, военный, направлен в областную больницу. Кроме того, по его словам, для поддержания правопорядка в Арысь дополнительно направленно 120 полицейских.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации взрыва.

По данным «Sputnik Казахстан», эвакуацией занимается департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте открыли 15 эвакуационных пунктов, куда уже вскоре доставят людей. За первой партией жителей выехали 40 автобусов. Всего в Арыси живут около 43 тыс. человек. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил Tengri News, что город полностью эвакуируют. Он также добавил, что была объявлена чрезвычайная ситуация.

«Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района», – сказал Шукеев.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 24.06.19

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