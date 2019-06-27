В Иркутской области затоплено более 700 домов и дороги. Объявлен режим ЧС

В ряде районов Иркутской области сложилась сложная паводковая обстановка, в связи с чем было принято решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации ЧС. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районах, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков, а также участки дорог муниципального значения. Транспортное сообщение с населёнными пунктами затруднено.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Тулунском районе сохраняется угроза подтопления низменностей, прогноз изменения уровня воды неблагоприятный. МЧС наращивает группировку спасателей для оказания адресной помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в ряде районов сильные, в ближайшие сутки не прекратятся.

Иркутская область находится под влиянием циклона с 25 июня. На большей части территории идут дожди различной интенсивности. Сильные и очень сильные дожди – в западных, центральных и южных районах. 28-30 июня продолжится формирование дождевого паводка, ожидается повышение уровня воды: на реке Уде в городе Нижнеудинске до отметок 420-500 см при критической отметке в 320 см; у села Широково до отметок 640-700 см (критическая отметка – 570 см); у села Октябрьский до отметок 520-580 см (критическая отметка – 420 см); на реке Ия у города Тулуна – 950-1050 см (критическая отметка – 700 см); на реке Оке у села Ухтуй до отметок 440-500 см (критическая отметка – 470 см); на реке Бирюсе у города Бирюсинска до отметок 450-530 см (400 см– критический уровень); у села Шиткино до отметок 650-730 см (570 см – критический уровень); на реке Белой у поселка Мишелевка до отметок 540-600 см (критическая отметка – 680 см); на реке Иркут у деревни Баклаши до отметок 400-480 см (критическая отметка – 480 см). Неустойчивая с дождями погода сохранится до конца недели.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

На случай ухудшения обстановки для местного населения подготовлены пункты временного размещения, транспорт для эвакуации. Задействованы муниципальные звенья территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, в населенный пункт Алыглжер Нижнеудинского района, отрезанный большой водой, из Красноярска отправился вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. «Высадка группировки будет осуществляться путем беспарашютного десантирования. Из Иркутска вертолетом Ми-8 МЧС России 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда направляются в город Нижнеудинск. Вертолет остается на дежурстве на случай эвакуации населения. Автомобильным транспортом еще 10 байкальских спасателей направлены в город Тулун, где ожидается ухудшение оперативной обстановки», – рассказала глава регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Кроме того, принято решение объявить в районах мобилизацию добровольцев и волонтеров, имеющих плавсредства и автомобили высокой проходимости для доставки в населенные пункты, отрезанные водой, продуктов питания, воды и медикаментов, а так же оказания адресной помощи пострадавшему населению.

Иркутск, Иван Гридин

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