Путин взял ликвидацию последствий паводка в Иркутской области на ручное управление

Президент России Владимир Путин прибыл с незапланированной поездкой в Иркутскую область, где из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. В рабочем совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полпреда в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер – Министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин отметил, что особо сложная обстановка сложилась в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунский районах. «К сожалению, не обошлось без погибших. Подтоплены десятки населенных пунктов, пришло в негодность жилье, нарушено транспортное сообщение, работа социальной и коммунальной инфраструктур», – констатировал президент.

Он поставил первоочередные задачи: «Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах. Прошу региональные и местные власти, территориальные органы федеральных ведомств быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения, в том числе нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти, это само собой разумеется, четко знали, кто и где сейчас находится».

Президент потребовал заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения, оснастить их всем необходимым, а также «незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам». «Повторю: надо начать выплату уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно», – сказал Путин.

Особое внимание он просил уделить и контролю за эпидемиологической обстановкой, а также позаботиться о детях. «Прошу держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего в пострадавших районах. Это задача в первую очередь для Роспотребнадзора и Минздрава. Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – указал российский лидер.

По его словам, необходимо «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей». Путин попросил не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее.

По словам Евгения Зиничева, из пяти районов наиболее пострадал Тулунский, где уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в этих районах в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более 10 тыс. человек, из них 2269 детей. В зону подтопления попал 41 социально значимый объект. Остаются отрезанными шесть населенных пунктов. Жизнеобеспечение и пожарное прикрытие организованы, имеются запасы продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости. В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек.

«В результате стихии пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка, погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка. Эвакуирован 1161 человек, в 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автомобильных дорог местного значения», – доложил глава МЧС.

Иркутск, Иван Гридин

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