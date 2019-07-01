Наводнение в Иркутской области: растет число жертв, под водой остаются более 3 тысяч домов

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 7 человек, еще 9 человек пропали без вести. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Среди пропавших числится один ребенок. Ранее сообщалось о гибели пяти человек и двух пропавших без вести. В больницах находятся 153 пострадавших, включая 35 детей.

Сильные паводки из-за проливных дождей и резкого подъема воды в реках начались в Иркутской области на прошлой неделе. В регионе с 27 июня был введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах шести районах Иркутской области – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском – остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, 18 социальных объектов и 3525 приусадебных участков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены 7 участков автомобильных дорог местного значения. Ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 км федеральной автодороги «Сибирь».

К настоящему времени вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов.

За медпомощью обращалось 744 человека, 153 из них госпитализированы, отметили в областном главке МЧС. Эвакуировано 2273 человек, в пункты временного размещения доставлено 636 человек, остальные разместились у родных и знакомых.

Наводнение, начавшееся 25 июня, в целом затронуло 83 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего было подтоплено 6669 жилых домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. В зоне паводков оказались 43 социальных объектов: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

В зоне подтопления работают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки МЧС России по Красноярскому краю, 4 вертолета Ми-8 МЧС РФ. Всего в спасательных работах участвуют 1,4 тыс. человек, 286 единиц техники, 61 плавсредство.

На территориях, из которых ушла вода, началось восстанавление электроснабжения. Как сообщила пресс-служба областного правительства, восстановительные работы проведены в 19 населенных пунктах, свет появился в домах 14 тыс. человек. Без электроснабжения остается еще около 15 тыс. человек, проживающих в 41 населенном пункте. Частично энергоснабжение восстановлено и в городе Тулуне, который наиболее сильно пострадал от паводков. Электричество появилось в правобережной части города у 2 тыс. человек. Обесточенными остается более 20 многоэтажек в левобережной части города, сообщили в городской админитсрации.

Кроме того, ведется восстановление пострадавших от паводка дорог. По данным министра строительства, дорожного хозяйства региона Светланы Свиркиной, восстановление дорожной инфраструктуры идет в основном в Нижнеудинском районе. Проезд восстановлен на 23 участках из 48 участков с подтоплениями.

Напомним, ночью 30 июня Иркутскую область посетил президент РФ Владимир Путин по пути с саммита «Большой двадцатки», проходившего в японской Осаке. Глава государства провел совещание в Братске, на котором дал указания по ликвидиции последствий разрушительного паводка и оказании помощи жителям затопленных территорий.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 01.07.19

На Кипре упал и взорвался НЛО. / В Сургуте нашли бочку с расчлененным мужчиной. / На Урале женщина пыталась сжечь вышку сотовой связи, решив, что она опасна для здоровья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»