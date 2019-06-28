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Пятница, 28 июня 2019, 14:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в халатности из-за гибели людей при наводнении

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области следователи организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчины во время наводнения, а также по факту халатности должностных лиц. Их подозревают в том, что не приняли своевременные мер по эвакуации населения поселка Евдокимовский в Тулунском районе.

По предварительным данным, поздно вечером 27 июня 6 человек попытались самостоятельно покинуть затопленные дома, добравшись до суши на лодке. Однако она в какой-то момент перевернулась. В результате два человека пропали без вести, со слов очевидцев их унесло течением.

Спасатели оказывают местным жителям помощь, в том числе психологическую. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области, следователи опрашивают очевидцев, родителей мальчика, которым чудом удалось выжить. В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям/бездействию должностных лиц органов ответственных за эвакуацию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел при попытке самостоятельной эвакуации из Тофаларии. Покинуть населенный пункт решили 5 взрослых с двумя детьми дошкольного возраста, рассказали в пресс-службе областного правительства. Плавсредство перевернулось, и люди оказались в воде, но спаслись. Одного из них с признаками восполнения лёгких госпитализировали.

Как писал «Новый День», в Иркутской области в 20-ти населенных пунктах 3-х муниципальных районов – Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках оказались подтопленными почти 2400 жилых домов и более 2500 приусадебных участков. Повреждено 13 автомобильных мостов, включая 2 моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения. От внешнего мира оказалось отрезано 18 населенных пунктов. В регион стягиваются дополнительные силы МЧС России.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 28.06.19

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