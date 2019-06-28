Паводок в Иркутской области: гибнут люди, подтоплены тысячи домов, дороги, повреждены мосты

В Иркутской области в 20-ти населенных пунктах 3-х муниципальных районов – Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках оказались подтопленными почти 2400 жилых домов и более 2500 приусадебных участков. Повреждено 13 автомобильных мостов, включая 2 моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения. От внешнего мира оказалось отрезано 18 населенных пунктов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Также известно, что из-за разгула стихии погибли два человека. Это произошло в деревне Евдокимовка, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Люди отказались от эвакуации, несмотря на предупреждение о сильном подъеме уровня воды. Вечером 27 июня Евдокимовке состоялся подомовой обход, жителей просили эвакуироваться. Одна семья отказалась покинуть свой дом. Когда начался паводок, они попытались самостоятельно эвакуироваться вместе с соседом, у которого была лодка, однако погибли. При этом люди не знали, что в деревню уже выехал отряд спасателей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

В Нижнеудинске подтоплено более 1 тыс. домов, одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зону подтопления попали здания трёх детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта. Отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи – 2,5 литра на человека.

На территории региона действует режим ЧС. Организована работа оперативной группы и межведомственного оперативного штаба. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, спасатели эвакуировали 842 человека, в том числе 181 ребенка. Задействовано 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тыс. человек.

Для оказания адресной помощи на месте задействованы аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Иркутской области и Красноярскому краю, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, муниципальные спасатели, силы пожарно-спасательных гарнизонов и администраций.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

28-30 июня в результате сильных, очень сильных дождей продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды: на реке Уде у города Нижнеудинска до отметок 420-500 см при критических 320 см; у села Широково – до отметок 640-700 см при критических 570 см; у села Октябрьский до отметок 520-580 см при критической 420 см; на реке Ие у города Тулуна – 950-1050 см при критических 700 см, на р. Оке у села Ухтуй до отметок 440-500 см при критических 470 см; на реке Бирюсе у города Бирюсинска до отметок 450-530 см при критических 400 см; у села Шиткино до отметок 650-730 см при критической 570 см, затопление населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

​​​​​​​​​​​​​​

На сегодняшний день спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению, в том числе с применением воздушных судов. Задействовано 485 человек, 101 единиц техники, в том числе 41 плавсредство. Мобилизовано местное население, в чьем владении имеются лодки и катера. Валерий Шанц, начальник оперативного штаба ГУ МЧС России по Иркутской области обратился к населению с убедительной просьбой не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей.

В ходе заседания оперативного штаба, которое состоялось в здании администрации Нижнеудинского района, метеорологи сообщили, что повышение уровня воды в реке Уда продолжится 28 июня и достигнет 480-500 см, что более 1,5 метров выше критического.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 28.06.19

Администрация Екатеринбурга устроила проверку в здании, из-за которого банкротит Александра Новикова. / Чиновникам грозит уголовка за историю с разрушенным мостом в селе Филькино. / Это болото с фекалиями: житель Кургана борется с мэрией из-за городского озера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»