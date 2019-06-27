Школьниц из России заставили работать официантками в Китае

Ученицы художественной школы города Краснокаменска уехали на практику в Китай. Однако вместо туристической поездки они были вынуждены работать официантками.

По словам матери одной из школьниц, поездку организовал директор художественной школы и местная предпринимательница. Девочкам обещали, что в КНР они будут оформлять фасады зданий и расписывать стены. За это они должны были получить по 20 тысяч рублей.

По приезду детей поселили в подвальное помещение без душа и доступа к питьевой воде, а затем учениц переселили на стройку. Вместо обещанной работы девочки должны были обслуживать клиентов ресторанов, разносить спиртное и еду.

Родители обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Следственное управление по Забайкальскому краю организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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