ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне. По последним данным, в результате атаки погиб один сотрудник МВД.

Нападение произошло накануне в Ачхой-Мартановском раойне Чечни. Злоумышленник бросил гранату и набросился с ножом на полицейских. Один из сотрудников МВД получил ножевое ранение, он скончался по пути в больницу, нападавшего застрелили правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Устанавливается личность нападавшего. О его причастности к террористическим группировкам официально не сообщалось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского, а также заявил, что примет ответные меры в отношении террористов, настолько жесткие, «насколько это позволяют законы России».

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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