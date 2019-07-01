Вооруженные бандиты напали на пост полиции в Чечне

В Чечне двое неизвестных совершили нападение на контрольно-заградительный пост. По предварительным данным, не менее двух человек погибли.
Злоумышленники атаковали пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщает Telegram-канала «Северный Кавказ». Сначала они обстреляли полицейских, а затем один из них взорвал пояс смертника.
Жертвами нападения стали два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе. Еще двое полицейских получили ранения.
Второму нападавшему удалось скрыться. Оперативники устанавливают его местоположение, а также наличие возможных соучастников.
Грозный, Служба информации РИА «Новый День»
Грозный. Другие новости 01.07.19
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