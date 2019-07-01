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Понедельник, 1 июля 2019, 16:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

Вооруженные бандиты напали на пост полиции в Чечне

В Чечне двое неизвестных совершили нападение на контрольно-заградительный пост. По предварительным данным, не менее двух человек погибли.

Злоумышленники атаковали пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщает Telegram-канала «Северный Кавказ». Сначала они обстреляли полицейских, а затем один из них взорвал пояс смертника.

Жертвами нападения стали два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе. Еще двое полицейских получили ранения.

Второму нападавшему удалось скрыться. Оперативники устанавливают его местоположение, а также наличие возможных соучастников.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 01.07.19

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Кавказ, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе,

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