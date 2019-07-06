Прятали деньги в бронежилеты: налетчики из ФСБ похищали миллионы во время обысков у коррупционеров

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ, которых подозревают в хищениях более 100 млн рублей. При этом один из налетчиков оказался внуком генерала госбезопасности.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России были задержаны 4 июля по подозрению в хищении средств в банке. В деле семь фигурантов – Маргиев Х. В., Капышкин Д. Е., Карелин А. А., Оболенский Р. М., Урусов В. М., Чиквин Д. А., Власов А. А.. Их подозревают в преступлениях по п. «а», «б» ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).

Следователи нашли доказательства причастности задержанных к преступлению, совершенному в московском банке 10 июня 2018 года, пишет РБК. По словам источников издания, около десяти человек в масках и форменном обмундировании с нашивками «ФСБ» ворвались в помещение банка. Угрожая оружием и демонстрируя постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий и удостоверения, они забрали деньги. Расчет был на то, что банк, который они подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы. Однако в полицию прошел мужчина, который заявил о похищении его личных средств.

Как сообщили источники «Росбалта» в спецслужбах, задержанные могут быть причастны и к другим преступлениям. По словам собеседников агентства, сотрудников ФСБ взяли в разработку после того, как участились случаи пропажи денег во время обысков, где изымалось много наличности. «Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», – сообщил источник.

Среди фигурантов дела оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин. Кроме того, на причастность к налетам проверяется еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.19

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