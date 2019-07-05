Шесть сотрудников ФСБ арестованы по подозрению в хищении денег у банка

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности России задержаны по подозрению в хищении средств в банке, в Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Арестованы, по данным издания, три сотрудника спецподразделения «Альфа», два офицера управления «К», которые занимались вопросами банковской деятельности, и сотрудник группы спецназначения «Вымпел».

По разным данным, речь может идти о хищении суммы от 140 до 170 млн рублей в одном из банков.

Информацию о задержании 4 июля шести сотрудников ФСБ подтвердил источник «Ведомостей». Он отметил, что всех шестерых подозревают в неформальном сотрудничестве с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в обналичивании средств.

Центр общественных связей ФСБ РФ ранее сообщал о том, что были задержаны два сотрудника ФСБ, которых заподозрили в хищении средств у бизнесмена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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