Двум сотрудникам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и пятерым их соучастникам предъявлено обвинение в организации незаконной миграции (ст.322 УК РФ) на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Подмосковные полицейские попались на организации незаконной миграции

Установлено, что с апреля по май 2019 года соучастники объединились ради незаконного личного обогащения и распределили между собой роли. Злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории Москвы и Ленинского района Московской области граждан Узбекистана.

Обвиняемые осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по Москве и ОВМ Ленинского района Московской области недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан, где в последствии принималось решение о незаконной постановке на учет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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