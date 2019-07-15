Избитую родственниками девочку из Ингушетии хотят удочерить десятки семей

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которая подверглась пыткам со стороны родственников, хотят удочерить. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», – заявила детский омбудсмен. Люди звонят и в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где сейчас находится девочка. Спрашивают о ее здоровье, приносят в клинику подарки и игрушки.

«Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное – дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом», – добавила Кузнецова.

Ребенок попал в больницу 4 июля. Врачи заметили на теле девочки не только свежие раны, но и старые переломы, ушибы, ожоги, следы от укусов и ссадины. У ребенка диагностирована гангрена обеих рук, не исключена ампутация. По подозрению в издевательствах над малолетней задержана ее тетя. Известно, что ребенок проживал у родственников без оформления документов об опеке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главная подозреваемая – родная тетя девочки. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. При этом она свою вину отрицает и говорит, что девочка сама села в кастрюлю с горячим супом, а также упала в яму во дворе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.07.19

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