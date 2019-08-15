В Ингушетии объявилась мать избитой девочки и потребовала вернуть ей дочь

В Ингушетии мать девочки, которая попала в больницу с множественными травмами, заявила о желании забрать дочь. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

Детский омбудсмен стала временным законным представителем девочки, так как мать долгое время не объявлялась. По словам Чахкиевой, родительница пришла к ней с адвокатом и потребовала оплатить им билеты в Москву.

«Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» – рассказала детский омбудсмен.

Чахкиева добавила, что женщина стала ей угрожать тюрьмой и прокуратурой. На этом общение матери и омбудсмена закончилось, передает РИА «Новости».

Ребенок попал в больницу 4 июля в Ингушетии. Врачи заметили на теле девочки не только свежие раны, но и старые переломы, ушибы, ожоги, следы от укусов и ссадины. У малышки диагностирована гангрена обеих рук. Девочку доставили на лечение в Москву. Позже медики приняли решение ампутировать часть правой руки. При этом они допустили, что, возможно, это будет не последняя операция.

По подозрению в издевательствах над малолетней задержана ее тетя. Известно, что ребенок проживал у родственников без оформления документов об опеке. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главная подозреваемая – родная тетя девочки по линии отца. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. При этом она свою вину отрицает и говорит, что племянница сама села в кастрюлю с горячим супом, а также упала в яму во дворе.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 15.08.19

В Сургуте силовики проверяют обстоятельства ЧП: дети упали в шахту. / Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. / Самолет, летевший в Крым, совершил жесткую посадку в Подмосковье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»