Сама села в кастрюлю с борщом: тетя зверски избитой девочки отрицает свою вину

В Ингушетии задержали родную тетю семилетней девочки, которая попала в больницу с многочисленными травмами. Ребенок находится в тяжелом состоянии, его отправят для дальнейшего лечения в Москву. Следователи проверят действия органов опеки, которые допустили подобное отношение к малышке.

Как сообщили в региональном управлении СКР, семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу 4 июля. «Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Также следователи устанавливают местонахождение отца ребенка», – говорится в релизе.

По версии следствия, именно тетя истязала ребенка. Женщину задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего».

Задержанная свою вину не признает. По ее словам, девочка упала в канализационную яму и села в кастрюлю с борщом, передает телеканал «360» со ссылкой на паблик «Новости Ингушетии». Стало известно, что бабушка изъявила желание забрать внучку обратно в семью, но отдадут ли ей ребенка, это большой вопрос. Перед передачей девочки кому-либо следует удостовериться, что жить она будет в полной безопасности.

В свою очередь следователи также проверят действия должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.

По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, опекуны имеют своих двоих детей, которые были переданы в реабилитационный центр. Пострадавшую девочку продолжат лечить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 05.07.19

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