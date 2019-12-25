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Среда, 25 декабря 2019, 15:25 мск

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Девочку, которую избивала родная тетя, выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которая подвергалась издевательствам со стороны родной тети, выписали из больницы. Ребенка сопровождала мать.

Аиша покинула НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, передает РИА «Новости». К журналистам она вышла в сопровождении матери, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой и ее лечащего врача и президента НИИ Леонида Рошаля.

По словам доктора, девочка «социально адаптирована». Теперь ей предстоит подобрать протез для руки, которой она лишилась из-за травм, полученных от родственницы.

Кузнецова подчеркнула, что ребенок отправляет в «новую жизнь». «Еще некоторое время назад много чего было неясно – что будет с ее здоровьем, что будет с семьей, какова она будет, что вообще дальше будет с ней. Сейчас все понятно», – отметила детский омбудсмен, не вдаваясь в подробности.

Ребенок попал в больницу 4 июля в Ингушетии. Врачи заметили на теле девочки не только свежие раны, но и старые переломы, ушибы, ожоги, следы от укусов и ссадины. У малышки диагностирована гангрена обеих рук. Девочку доставили на лечение в Москву. Позже медики приняли решение ампутировать часть правой руки.

По подозрению в издевательствах над малолетней задержана ее тетя. Известно, что ребенок проживал у родственников без оформления документов об опеке. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главная подозреваемая – родная тетя девочки по линии отца. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. При этом она свою вину отрицает и говорит, что племянница сама села в кастрюлю с горячим супом, а также упала в яму во дворе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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