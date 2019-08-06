Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя.

О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль. Он заявил, что ребенка уже подготовили к операции. Доктор добавил, что угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, также полностью зажили, передает «Интерфакс».

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш уточнил, что, возможно, это будет не последняя операция. Хирурги будут действовать осторожно, чтобы сохранить девочке локтевой сустав.

Ребенок попал в больницу 4 июля в Ингушетии. Врачи заметили на теле девочки не только свежие раны, но и старые переломы, ушибы, ожоги, следы от укусов и ссадины. У малышки диагностирована гангрена обеих рук. По подозрению в издевательствах над малолетней задержана ее тетя. Известно, что ребенок проживал у родственников без оформления документов об опеке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главная подозреваемая – родная тетя девочки по линии отца. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. При этом она свою вину отрицает и говорит, что племянница сама села в кастрюлю с горячим супом, а также упала в яму во дворе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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