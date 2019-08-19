Мать избитой в Ингушетии девочки: тетя издевалась над племянницей из чувства места

Мать девочки из Ингушетии, которая была госпитализирована с различными травмами, рассказала, почему тетя истязала собственную племянницу. По ее словам, таким образом она мстила брату.

Когда родители малышки развелись, по традиции отец забрал ребенка к себе. Он оставил девочку у своей сестры, которая долгое время издевалась над племянницей, избивала ее. Мать девочки считает, что женщина мстила брату за то, что он поднял на нее руку, пишет «Лента.ру».

Мужчина избил свою сестру за то, что она появилась на похоронах каких-то родственников в неподобающем виде. После этого женщина начала вымешать зло на племяннице.

Ребенок попал в больницу 4 июля в Ингушетии. Врачи заметили на теле девочки не только свежие раны, но и старые переломы, ушибы, ожоги, следы от укусов и ссадины. У малышки диагностирована гангрена обеих рук. Девочку доставили на лечение в Москву. Позже медики приняли решение ампутировать часть правой руки. При этом они допустили, что, возможно, это будет не последняя операция.

По подозрению в издевательствах над малолетней задержана ее тетя. Известно, что ребенок проживал у родственников без оформления документов об опеке. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главная подозреваемая – родная тетя девочки по линии отца. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. При этом она свою вину отрицает и говорит, что племянница сама села в кастрюлю с горячим супом, а также упала в яму во дворе.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 19.08.19

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