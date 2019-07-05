«Никто не знал о существовании ребенка»: семилетняя девочка попала в больницу со следами пыток

В Ингушетии семилетняя девочка была доставлена в больницу с множественными травмами. Врачи провели срочную операцию, чтобы сохранить малышке руку. По словам уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Заремы Чахкиевой, до такого состояния девочку довела родная тетя.

«В одну из больниц сегодня [4 июля] была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам», – сообщила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова на своей странице в Facebook.

На теле ребенка следы от жестоких побоев – ушибы, порезы, гематомы, рубцы от старых ран и ссадины на голове. Девочка была напугана и голодна. Рука ребенка была в таком состоянии, что ее могли ампутировать.

«Как объяснили врачи, у девочки был тромб в сосуде. Из-за этого было нарушение кровообращения. Поэтому при поступлении в больницу рука девочки была холодной, на ней был жгут. Мы все переживали за нее. К счастью, сложная операция завершилась успешно ", – рассказал «Интерфаксу» представитель мэрии Назрани. По его словам, кровообращение у девочки после операции улучшилось.

В настоящее время ребенок находится в реанимации. Решается вопрос о госпитализации в федеральную клинику Москвы.

Детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева в свою очередь сообщила о задержании женщины по подозрению в истязании девочки. Она добавила, что до такого состояния малышку довела тетя по отцовской линии. «Она от всех скрывала этого ребенка, говорила, что племянница привела в гости. Поэтому никто не знал о существовании ребенка», – написала Чахкиева в Instagram.

По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. В рамках расследования инцидента следователи допрашивали мать ребенка, тетю по отцовской линии и ее супруга. Уголовное дело находится на особом контроле руководителя следственного управления СК.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

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